Luva de Pedreiro diz que será pai pela 2ª vez: ‘Messi está vindo aí’

Luva de Pedreiro surpreendeu seus seguidores ao revelar durante uma transmissão ao vivo que está esperando seu segundo filho. O influenciador, que já é pai de Davi Cristiano Ronaldo, fruto de seu relacionamento com Tavila Gomes, não revelou a identidade da mãe do bebê em questão.

Durante a live com Jon Vlogs, Luva soltou a novidade: "E o Messi está vindo aí, eu vou abrir o jogo para todo mundo em breve". A revelação deixou Jon Vlogs surpreso, que perguntou: "Calma aí, oxe. O Messi está vindo aí?".

Nos últimos dias, após Tavila Gomes afirmar publicamente que foi traída durante toda a gestação e declarar o fim do relacionamento, Luva parece estar buscando uma reconciliação. Ele demonstrou apoio à ex-companheira e ao filho em uma publicação dela nas redes sociais, declarando: "Amo vocês".

O influenciador e a bióloga deram as boas-vindas ao pequeno Davi Cristiano Ronaldo no início de março, e agora aguardam ansiosamente a chegada do novo herdeiro.

