Quarteto Sinfônico e Eduardo Rangel fazem homenagem a Chico Buarque

Longe dos palcos há vários anos, o cantor e compositor Eduardo Rangel, pertencente à geração oitentista da música brasiliense, que se destacou paralelamente às bandas de rock, está de volta aos palcos. Embora, nos últimos anos, tenha trabalhado na criação de canções, a apresentação que fará, nesta quinta-feira (22/5), às 20h30, no Clube do Choro, nada tem de autoral, mas, sim, de uma homenagem.

Acompanhado pelo Quarteto Sinfônico, sob a regência do maestro Joaquim França, ele fará um show em que reverencia Chico Buarque, ícone da música popular brasileira que completou 80 anos em junho.

Esse tributo, anteriormente, foi registrado num DVD, que será lançado nessa noite. "Entrar no mundo de Francisco Buarque de Holanda, como se estivesse passeando pela própria casa, é um grande desafio. E é nesse universo, que destaca os aspectos feminino e poético, que me encorajei ao caminhar, com passos seguros", ressalta Rangel.

O repertório reúne canções buarqueanas emblemáticas, entre as quais Beatriz (composta em parceria com Edu Lobo), Futuros amantes, Jorge Maravilha, Samba e amor, Tatuagem e Valsa brasileira, entre outras, que o cantor interpretará, acompanhado por Daniel Cunha (violino), Ocelo Mendonça (violoncelo), Paulo Dantas (contrabaixo), Yitto Moraes (percussão) e Joaquim França (piano e arranjos), além da participação de Cely Curado nos vocais e de intervenções sonoras de Márcio Vieira.

Segundo Rangel, o espetáculo tem como conceito a riqueza harmônica e a construção de personagens. "Esses foram os principais critérios na escolha do repertório, dando preferência às composições menos gravadas de Chico Buarque." De acordo com o maestro Joaquim França, foram escolhidas músicas que associam Chico aos compositores românticos do século 19, como Brahms, Chopin e Wagner, pela complexidade harmônica e extensão melódica raramente executadas em apresentações ao vivo".

Homenagem a Chico Buarque

Show de Eduardo Rangel, acompanhado pelo Quarteto Sinfônico,sob a regência do maestro Joaquim França, amanhã, às 20h30, no Espaço Cultural do Choro (Eixo Monumental). Ingressos pela Bilheteria Digital e no local.