Haddad para bolsonarista: 'Faz exame de DNA e descobre quem deu calote'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizou um bate-boca com o deputado bolsonarista Filipe Barros (PL-RS) durante uma audiência na Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (22/5). A briga começou após o parlamentar acusar o governo federal - liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - de maquiar os dados relacionados às contas públicas após o ministro afirmar que “não vale a pena trabalhar com fake news”.

De acordo com Haddad, Felipe estaria colocando na conta do governo o pagamento de precatórios herdados da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Só tiveram dois presidentes que deram calote: Collor e Bolsonaro. Aí vem o presidente e paga o calote, ‘Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez’. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir a paternidade, faz o exame de DNA que vai saber quem deu calote. Eu não quero polarizar com o senhor, não vim para cá para isso, vim para restabelecer a verdade”, disse Haddad.

Em resposta, o bolsonarista disse que o Brasil vive uma “pandemia econômica” e que os números atuais do ministério da Fazenda são “piores” que os registrados na crise sanitária da Covid-19. "Ministério Paulo Guedes, não, desculpa, Fernando Haddad. Se fosse Guedes. Estávamos melhor", provocou o deputado bolsonarista.