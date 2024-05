Festival Internacional Ecocine está com inscrições abertas até junho

Primeiro no país a abordar questões do meio-ambiente, o Ecocine, Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos está com inscrições abertas até dia 6 de junho. Podem se inscrever obras obras audiovisuais que ampliam a visibilidade para relações humanas e ambientais.

Para comemorar a 32ª edição, o festival vai apostar em obras que estimulam a apresentação de curtas-metragens, animações e videoclipes. As exibições serão acompanhadas de palestras, rodas de conversa e oficinas que buscam o engajamento do público para as questões do meio-ambiente. Podem se inscrever apneas obras aceitas produzidas a partir de janeiro de 2021 e que dialoguem com o tema e proposta do festival.

O festival foi inspirado na Convenção de Direitos da Criança da ONU e traz espaço para que crianças possam expressar livremente suas opiniões. Os filmes selecionados pela equipe de curadoria desta edição serão disponibilizados gratuitamente. Entre os meses de outubro e dezembro de 2024, serão realizadas Mostras presenciais com acessibilidade nas cidades de Bertioga, São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela.

A ECOCINE 2024 premiará os trabalhos selecionados com o certificado da Seleção Oficial ECOCINE. Os vencedores do melhor filme de cada categoria receberão o Troféu Ecocine 2024. ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As obras audiovisuais que se enquadram nos ODS (ONU) podem ser incluídas em um programa especial, desde que o número do ODS seja selecionado no momento do registro. Para mais detalhes sobre os ODS, acesse o site www.ecocine.eco.br