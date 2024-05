Disney+ libera novo pôster de 'Descendentes:a ascensão de copas'

O streaming Disney+ divulgou, nesta quinta-feira (23/5), o novo pôster do filme Descendentes: a ascensão de copas. O próximo longa da franquia de sucesso apresentará os filhos adolescentes de heróis e vilões icônicos da Disney. A produção chegará na plataforma no dia 12 de julho.

Descendentes: a ascensão de copas acompanha Red, a filha rebelde da Rainha de Copas, e Chloe, a filha perfeccionista da Cinderela. Quando a Rainha de Copas planeja um golpe contra Auradon, Red e Chloe precisam unir forças e viajar no tempo para impedir que isso aconteça. O novo filme conta com um elenco diferente da produção que foi lançada em 2019.

Além de novos personagens, o longa terá um cenário inédito: o País das Maravilhas. A saga é uma das mais lucrativas do estúdio, com as peças musicais da trilogia original transmitidas como áudio ou vídeo 15 bilhões de vezes pelo público infantil. Os três primeiros filmes ajudaram a alavancar a carreira das atrizes Dove Cameron e Sofia Carson.