Renato Teixeira e Heróis de Botequim fazem show neste fim de semana

Renato Teixeira e Heróis de Botequim se apresentam gratuitamente no Festival da Cachaça de Brasília, neste fim de semana, no estacionamento da Arena Mané Garrincha. Os shows encerram a programação cultural do evento, que começou nesta quarta-feira (22/5).

Com mais de 50 anos de carreira, Renato Teixeira subirá ao palco principal do Festival no sábado, às 21 horas. Compositor de clássicos do MPB, como Romaria e Tocando em frente, o cantor recordará grandes momentos de sua trajetória e de canções interpretadas por Gal Costa, Elis Regina, Maria Bethânia, Roberto Carlos e Almir Sater. No domingo (26/5), o grupo Heróis de Botequim fechará o evento com um samba raiz. A banda, que se inspira em Demônios da Garoa, Chico Buarque, Cartola e Noel Rosa, se apresenta às 19 horas.

O festival tem como objetivo fomentar a cultura e o mercado da cachaça no DF. A iniciativa reúne mais de 300 rótulos de todo o país, além de oficinas, palestras e rodadas de negócios. Em 2023, a receita da venda da cachaça superou R$ 3 milhões na capital federal. De acordo com a Associação Cachaças de Brasília, co-realizadora do evento, a meta para 2024 é ampliar as vendas para R$ 5 milhões.