Paramount+ divulga elenco da nova série derivada de 'Dexter'

O streaming Paramount+ anunciou, nesta quinta-feira (23/5), o elenco da série Dexter: original sin. Patrick Gibson será o protagonista da prequel da produção Dexter. A história se passará 15 anos depois da série vencedora do Emmy.

Além de Gibson, a prequel é estrelada por Christian Slater, como o pai adotivo do personagem principal, e Molly Brown, como a irmã mais nova de Dexter. Clyde Phillips, responsável pela produção original, retornará como showrunner e produtor executivo. Em 10 episódios, o prelúdio irá retratar o serial killer em treinamento.

Ambientado em Miami de 1991, Dexter: original sin segue o estudante Dexter, cujos impulsos sanguinários não podem mais ser ignorados. Com a orientação do pai, ele adota um código criado para ajudá-lo a encontrar e matar pessoas que merecem ser eliminadas da sociedade sem entrar no radar das autoridades. O desafio cresce ainda mais quando ele inicia um estágio forense no Departamento de Polícia.

Criada em 2006, Dexter tem oito temporadas sobre um dos assassinos mais famosos da televisão. A série original era estrelada por Michael C Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, Christina Robinson e Desmond Harrington. Com o sucesso entre o público e a crítica, mais de 10 anos após o episódio-final, foi produzida a derivação da trama.