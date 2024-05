Simaria abre o jogo sobre atual relação com Simone Mendes após polêmicas

Reprodução/Instagram Simone e Simaria

Simaria utilizou as redes sociais ao longo deste último domingo (26), e respondeu algumas curiosidades dos seus milhares de seguidores. A cantora causou a surpresa do publico ao ter respondido sobre sua relação com a irmã, Simone Mendes, com quem formava dupla.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a artista foi questionada em torno do contato atual com a irmã, com quem rompeu as atividades musicais há quase dois anos. "Você não fala com sua irmã Simone?", perguntou o fã. "Falo sim bilú…", disse ela.

Na sequência, Simaria ainda respondeu sobre sua vida amorosa, e esclareceu em torno da solteirice. "Sim [estou solteira]. Essa é a pergunta mais frequente…", revelou a cantora.

Em tempo, Simaria não assume nenhum relacionamento desde o fim de seu casamento com o empresário espanhol Vicente Escrig, em 2021, pai de seus dois filhos, Giovanna e Pawel. Com Simone, ela colocou um fim na dupla em agosto de 2022, após 18 anos. Atualmente, a irmã segue em carreira solo.

