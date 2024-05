Filha de Ana Maria Braga esclarece verdade sobre vida longe da apresentadora

Reprodução/Instagram Mariana Maffeis e Ana Maria Braga

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, fez revelações inéditas sobre a vida pessoal. A professora de ioga comentou sobre a decisão de conviver longe dos holofotes, ao contrário da mãe, que é apresentadora da Globo.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, exibido neste último domingo (26), ela contou que a decisão de se deslocar para o interior surgiu de maneira natural. "Eu estou com 41 anos, esses anos vamos acumulando gostos, escolhas, isso constrói um estilo de vida, mas não é uma coisa que você pode escolher como uma música, eu fui escolhida por esse estilo de vida", disse.

"As pessoas pensam: ‘A Mariana vive uma vida simples no mato’, e é ao contrário, eu tenho um privilégio que Deus me deu e os meus pais me deram, principalmente minha mãe, que me deu uma segurança para poder fazer escolhas. Neste momento, eu decidi fazer essa escolha de estar perto de um lugar que eu considero mais sano", afirmou a filha de Ana Maria Braga, que vive no sítio em Botucatu, em São Paulo, com o marido, Badarik González, e os quatro filhos: Joana, de 12 anos, Maria, de 9, Varuna, de 2, e Hima, de 5 meses.

Sincera, Mariana ainda apontou sobre as comparações frequentes que se tornou alvo, envolvendo a comandante do Mais Você. "Ela virou Ana Maria Braga porque ela é o que é, ela vive a verdade dela com toda intensidade, eu também vivo a minha verdade", pontuou.

