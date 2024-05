Rock live: festival promove a inclusão e diversidade em Samambaia

Apresentação da Cálida essência no Dia do rock Brasília, no Espaço cultural Renato Russo - (crédito: Wagner Santos)

Neste domingo (5/5), a região administrativa de Samambaia recebe a terceira edição do festival Rock live, com seis bandas e artistas de música autoral. Criado para suprir a falta de atividades culturais gratuitas no DF, o evento tem como objetivo promover a cultura local, a inclusão e a diversidade, além da sustentabilidade e da geração de renda e empregos para agentes culturais e microempresários.

A banda Cálida essência será uma das atrações e celebra o aniversário de 20 anos no espetáculo. O vocalista e guitarrista do grupo, Sérgio Fonseca, conta que a ideia do festival surgiu para comemorar os 24 anos de existência do projeto Vivências da música no cognitivo (VMC), que contempla aulas de música para pessoas com deficiências.

O destaque desta edição é a talentosa baterista com síndrome de down Ayla Serena, filha de Sérgio e integrante da Cálida essência. Ayla inspirou a criação do VMC, que atendeu cerca de 2000 crianças das escolas públicas do DF no último ano. Sérgio explica que o foco do projeto é incentivar a superação de barreiras com a inclusão e a acessibilidade, baseado no desenvolvimento da autoestima das pessoas portadoras de deficiências.

“Começar a aprender a tocar algum instrumento já é uma superação de barreiras físicas e psicológicas para uma pessoa de qualquer idade, situação social financeira e de saúde. Ayla nasceu com síndrome de down e uma grave cardiopatia congênita já corrigida com sucesso. Aos 5 anos, ela ficou órfã de mãe. Hoje, com 24 anos, é uma mulher independente, sociável, apaixonada por tocar bateria e um exemplo de superação” declara Sérgio.

A programação conta com as bandas RA II, Barto blues, Line rock, Cálida essência e Desonra. Para a seleção dos artistas que se apresentam no evento, o vocalista explica que a curadoria do projeto busca sempre a filosofia da inclusão: “Buscamos selecionar bandas de rock de todo o DF e entorno, inclusive para dar a oportunidade para novos artistas.”

Sérgio acredita no potencial do projeto de sensibilização e desconstrução de tabus e paradigmas com os quais a sociedade rotula os PcDs. “A arte, em particular a música, tem impactado a sociedade de forma consistente através da valorização de artistas como a Ayla. Queremos criar uma mudança nesta forma de pensamento preconceituoso e incentivar a produção musical com foco na inclusão e diversidade em todos os sentidos ", comenta.

O projeto é uma realização do Somos 61, em parceria com a Secretaria de estado de cultura e economia criativa do DF (Secec-DF) e o Governo do Distrito Federal (GDF). Rock live conta com o apoio do Instituto VMC, Setorial cultura rock e Rock cei. O evento terá intérpretes de Libras e audiodescrição, que podem ser usados a pedido.



Serviço

Festival rock live

Domingo (5/5), no estacionamento do Complexo Cultural Samambaia (QD Sul 301 conj. 5 lote 1), a partir das 14h.



