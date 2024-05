'Meu amigo Lorenzo' será exibido na Regional de Ensino de Planaltina

Nesta quarta-feira (29/5), o filme Meu amigo Lorenzo, do premiado cineasta e músico André Luiz Oliveira, será transmitido na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina. A entrada é franca, com início às 8h30. Após a exibição, haverá apresentação musical de Lorenzo, seguida de bate-papo com os realizadores.

O novo longa-metragem encerra a primeira circulação pelo Distrito Federal e é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF). O filme chega ao circuito depois de ter sido premiado como Melhor Longa-metragem pelo público do Festival Primavera do Cine, de Vigo, na Galícia, Espanha.

Com produção da paranaense Carina Bini, diretora de cinema, o longa apresenta musicais que contrastam com as dificuldade psicomotoras e conta a história da relação de amizade musical entre o veterano músico e cineasta André Luiz Oliveira, que está à frente da direção do projeto, e Lorenzo Barreto, um jovem menino com autismo, ao longo de 15 anos.





Serviço

Meu amigo Lorenzo

Nesta quarta-feira, 29 de maio, às 8h30, na Coordenação Regional de Ensino de Planaltina. Entrada franca, com duração de 96 minutos. Censura Livre.





FICHA TÉCNICA

Roteiro e Direção: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA

Pesquisa e Consultoria: CLARISSE PRESTES

Produção Executiva: CARINA BINI

Assistente de Produção: SUELI NAVARRO

Elenco principal: LORENZO BARRETO

Diretor de fotografia: ADELSON BARRETO

Montagem: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA e MADAM PRODUÇÕES

Trilha sonora: ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA

Som direto: MARCOS MANNA

Desenho de som e mixagem: MICAEL GUIMARÃES, A3pS

Produção: ALO CINE SOM

Distribuição: ATMAN FILMES

Saiba Mais Esportes FOTOS: Richarlison aproveita férias para visitar família da nova namorada

FOTOS: Richarlison aproveita férias para visitar família da nova namorada Esportes Câmara aprova parecer em conjunto, e reforma do estádio do Vasco dá novo passo

Câmara aprova parecer em conjunto, e reforma do estádio do Vasco dá novo passo Esportes Derrota no Argentino aumenta pressão em Demichelis no River Plate

Derrota no Argentino aumenta pressão em Demichelis no River Plate Esportes CBF decide usar datas-Fifa e inversão de mandos para recuperar jogos atrasados do Brasileirão

CBF decide usar datas-Fifa e inversão de mandos para recuperar jogos atrasados do Brasileirão Esportes Com venda do Cruzeiro, saiba fortuna e quais empresas Ronaldo Fenômeno ainda tem