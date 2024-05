Banda Binarious lança o EP visual 'vida-morte-vida' nesta quinta (30/50

Binarious — trio composto por Andressa Munizo (vocal e guitarra), Lídia Pessoa (baixo e vocais) e Clara Vidal (bateria) — lança nesta quinta-feira (30/5) o EP visual vida-morte-vida. Esse trabalho, que representa as complexidades da experiência humana, tem o objetivo de marcar uma nova era e trazer a reflexão sobre as diversas fases da vida, desde o nascimento até o retorno às sombras.

A produção musical foi realizada de forma independente, em casa, e foi posteriormente levada para o estúdio. O trabalho contou com a expertise do vencedor do Grammy Latino, Ricardo Ponte, na mixagem e na masterização, que teve participação especial do violinista Tom Suassuna em duas faixas.

Dirigido pela própria vocalista, Andressa Munizo, o curta utiliza o cenário de Brasília para explorar visualmente os conceitos de transição e renascimento e destaca que cada música é como uma fase da lua, uma estação do ano que reflete sobre a evolução do ser humano e sua identidade.

Ao expandir sua visão artística para além da música, o trio reconhece o poder do amor e da conexão humana, mesmo em face dos desafios da pandemia. Este EP não é apenas uma evolução musical para a Binarious, mas também uma declaração de esperança e resiliência em tempos difíceis.