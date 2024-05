Conheça os jogos da PlayStation que podem ser jogados no computador

A PlayStation trouxe, em 16 de maio, um destaque dos jogos exclusivos dos estúdios para a plataforma PC. Desta vez, o título disponível para os gamers que jogam pelo computador é Ghost of Tsushima Versão Diretor, sucesso produzido pelo estúdio Sucker punch productions e lançado originalmente em 2020. Aclamado pela crítica, em pouco tempo o jogo se tornou um título icônico dos consoles PlayStation.

A narrativa gira em torno do personagem Jin Sakai, um samurai que precisa proteger a ilha de Tsushima durante a primeira invasão mongol do Japão. Ele se vê dividido entre escolher seguir o código do guerreiro para lutar honradamente ou usar métodos práticos e desonrosos para subjugar os mongóis. A jogabilidade apresenta um grande mundo aberto que pode ser explorado a pé ou a cavalo e, ao enfrentar inimigos, os jogadores podem escolher entre utilizar a Katana de Jin ou usar táticas furtivas e assassinar oponentes para se tornar um lendário guerreiro conhecido como “Fantasma”.

Desde 2020, vários grandes títulos da PlayStation e que até então eram exclusivos para os donos de consoles vêm sendo disponibilizados para PC. O primeiro deles foi Horizon Zero Dawn, da Guerrilla Games, mas outros nomes como God of War, The Last of Us Part I e Ratchet & Clank: Em uma Outra Dimensão, entre muitos outros, também já podem ser jogados em computadores.

Veja a lista dos principais jogos da PlayStation que podem ser jogados no PC por meio de Steam ou Epic Games Store:

Helldivers 2

Lançado em fevereiro deste ano, Helldivers 2 foi o primeiro jogo disponibilizado simultaneamente para PC e PlayStation 5. (foto: Divulgação/Playstation)

O jogo do Arrowhead Game Studios é para quem procura uma experiência cooperativa – e os números podem provar. De acordo com o Steam Charts, em 21 de fevereiro Helldivers 2 entrou para a lista dos 20 jogos com maior número de usuários simultâneos na história do Steam, plataforma mais popular de jogos e serviços para PC, com a marca de 457.649 jogadores. Neste título, os jogadores jogam como Helldiver, uma classe de soldados de elite cuja missão é espalhar a paz, a liberdade e a democracia gerenciada. No game, os jogadores lutam para vencer uma disputa para libertar a galáxia das ameaças alienígenas em um jogo de tiro em terceira pessoa em equipes, onde os grandes destaques são o estilo cooperativo e o humor inspirado no filme Tropas Estelares.

The Last of Us Part I

Desenvolvido pela Naughty Dog, The Last of Us Part I é um remake de The Last of Us, lançado em 2013 para PlayStation 3, e cuja versão para PC foi disponibilizada em 2023 (foto: Divulgação/Playstation)

No lançamento, o game recebeu críticas positivas, com elogios pelos aprimoramentos gráficos, animações faciais, inteligência artificial e as opções de acessibilidade, áudio e controle adicionais. O título já é considerado um clássico – e deu início a uma das séries mais aclamadas pela comunidade PlayStation. Em uma civilização devastada em que infectados e sobreviventes veteranos estão à solta, Joel, um protagonista abatido, é contratado para tirar uma garota de 14 anos, Ellie, de uma zona de quarentena militar. No entanto, o que começa como um pequeno trabalho logo se transforma em uma brutal jornada pelos Estados Unidos.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Publicado originalmente para PS4 e PS5 em 2020, o game desenvolvido pelo estúdio Insomniac Games é uma sequência de Marvel’s Spider-Man, primeiro jogo da série, que foi lançado em 2018. (foto: Divulgação/Playstation)

A história retrata a luta de Miles para equilibrar os deveres da personalidade civil e do Homem-Aranha quando o bairro, Harlem, está ameaçado por uma guerra entre a Roxxon Energy Corporation e o exército criminoso de alta tecnologia de Tinkerer, a Underground. O jogo foi lançado para PC em 2022 e recebeu elogios por seu combate, narrativa, conteúdo e melhorias técnicas da versão PS5.

God of War

Desenvolvido pelo Santa Monica Studio, o jogo foi lançado originalmente em 2018 para PlayStation 4 e em 2022 para PC (foto: Reprodução/Epic)

Trata-se do oitavo título da franquia e também o oitavo em ordem cronológica, sendo um novo capítulo da série após os eventos ocorridos em God of War III, de 2010, lançado ainda no PlayStation 3. O game foi aclamado pela crítica especializada, recebendo elogios pela narrativa, projeção do mundo, direção de arte, trilha sonora, gráficos, personagens, sistema de combate e sentimento cinematográfico. Na história, com a vingança contra os deuses do Olimpo no passado, Kratos agora vive no reino das divindades e monstros nórdicos e tem a chance de ser novamente um pai e protetor, dessa vez de Atreus, que assume um papel importante na jornada.

Marvel's Spider-Man Remastered

Lançado em 2018, Marvel’s Spider-Man foi muito elogiado por sua narrativa, ambientação, combate e mecânicas de navegação, sendo um dos títulos de maior sucesso do ano e tornando-se um dos jogos de PlayStation 4 mais vendidos de todos os tempos. (foto: Reprodução/Epic)

Na versão remasterizada, lançada em 2020 para PlayStation 5, os mundos de Peter Parker e Spider-Man entram em conflito em uma história original cheia de ação. Nela, é possível que os jogadores entrem na pele de um Peter Parker experiente, enfrentando o crime com vilões icônicos na Nova York da Marvel. Para PC, o jogo foi disponibilizado no fim de 2022.

Uncharted: Coleção Legado dos Ladrões

A edição especial do aclamado título contém Uncharted 4: A Thief’s End e Uncharted: The Lost Legacy, uma expansão do último capítulo da série. (foto: Divulgação/Playstation)

Produzido pela Naughty Dog e lançado originalmente em 2016 para PlayStation 4, o quarto título da franquia foi aclamado pela crítica especializada com elogios direcionados particularmente para suas mecânicas de jogabilidade, narrativa, profundidade emocional, visuais e modo multijogador. O game foi disponibilizado para PC em 2022 e, na história que fecha o arco da narrativa da franquia, Nathan Drake, um ex-caçador de tesouros, é persuadido a sair da aposentadoria pelo aparecimento de seu irmão mais velho Samuel, e procura por pistas para a localização do tesouro perdido do pirata Henry Avery.

Days Gone

Primeiro projeto de mundo aberto da Bend Studio, Days Gone foi lançado em 2019 para PlayStation 4, se tornando um sucesso comercial. (foto: Divulgação/Playstation)

Neste clássico, os jogadores assumem o papel de Deacon St. John, um motociclista ex-foragido, encara os desafios imprevisíveis de um mundo aberto pós-apocalíptico no Noroeste Pacífico dos Estados Unidos. Days Gone para PC foi lançado em 2021 e tem suporte para monitor ultrawide, taxa de quadros ilimitada e gráficos melhorados com mais detalhes, melhor campo de visão e maiores distâncias de renderização de vegetação.