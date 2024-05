Festival IFAEB está com inscrições abertas para a Mostra Competitiva

Foto do evento Mostra Competitiva do festival IDAEB - (crédito: Divulgação Raquel Alves)

O Festival IDAEB — que reúne profissionais da dança do Brasil, de Angola e da França — será realizado em Brasília do dia 27 de junho a 14 de julho e está com inscrições abertas. Quem tiver interesse pode se inscrever gratuitamente até sexta-feira (31/5). Aberto a profissionais de vários países, o evento também contempla diversos estilos de dança tais como o street jazz, samba no pé, dança negra contemporânea e breaking.

As performances dos dançarinos selecionados serão feitas no dia 13 de junho, no Centro Cultural Banco do Brasil. Os júris especializados escolhem os vencedores, que serão agraciados com prêmios de acordo com a sua modalidade na competição. Para performance solo, o prêmio é de R$ 1 mil, e para performances de duas ou mais pessoas, o valor é de R$ 2 mil e para apresentações em grupo, o valor do prêmio é de R$ 4 mil.

As inscrições para participar do evento estão abertas até sexta-feira (31/5) e podem ser feitas de forma on-line pelo link disponível no site do evento. Os participantes selecionados receberão um comunicado via Whatsapp ou e-mail até o dia 10 de junho. Os ingressos ao público estarão abertos em breve.





Serviço

Mostra Competitiva/Festival IDAEB

Inscrições até 31/5. link para se inscrever: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf33Q_Acpimhd70FgYKNp1fL3Im9IcNwPy29UKpFtghcX1nOw/viewform