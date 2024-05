Sasha Meneghel anuncia inauguração de nova grife

A modelo e empresária Sasha Meneghel Szafir, de 25 anos, anunciou o lançamento da nova grife autoral após 2 anos de preparação. O nome da marca, Mondepars, é um neologismo que une as palavras monde (mundo em francês) e pars (parte em latim), ou seja, parte do mundo.

Sasha na fábrica de tecidos. (foto: Reprodução / Instagram)



Apaixonada por moda desde criança, Sasha apostará no slogan “A fresh look to the World” (uma nova visão para o mundo), com a intenção de estimular uma nova consciência sobre os impactos dos seres humanos no mundo. O anúncio foi feito no último dia 23 de maio e o lançamento está previsto para ocorrer no próximo dia 10 de junho, com um desfile em São Paulo.





Sasha se formou em moda na Parsons, nos Estados Unidos, depois de se interessar por moda em um estágio com a Lenny Niemeyer, enquanto ainda estava na escola. Ela esteve presente em todas as fases da criação da sua marca. “Eu sou apaixonada pelos processos da criação, da escolha das fábricas e dos tecidos, passando pelos profissionais que atuam na construção de cada etapa da confecção”, ressaltou a empresária, que é filha de dois grandes nomes brasileiros, a apresentadora Xuxa Meneghel e o ator Luciano Szafir.

Sasha Meneghel vistoriando as peças. (foto: Reprodução / Instagram )



Inspiração dos novos looks



Sasha revelou que costuma se inspirar em figurinos antigos de sua mãe (Xuxa Meneghel), na arquitetura, em livros, artes e na sua graduação na Parsons The New School, de Nova Iorque. “Espere encontrar em sua nova coleção, do streetwear até a clássica alfaiataria, sempre revisitados com um toque de funcionalidade, e ela ainda explica que 60% da coleção não é direcionada a nenhum gênero específico”, enfatizou. A coleção também estará disponível no e-commerce da marca.