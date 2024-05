Flávio Venturini e Ricardo Bacelar lançam EP em parceira nesta sexta

Gravado em Fortaleza, o EP Telepatia, de Flávio Venturini e Ricardo Bacelar, apresenta três canções originais da dupla, incluindo a primeira música da colaboração, Samba Saudade. O EP também exibe uma canção com participação do cantor e compositor Jorge Vercillo, chamada Telepatia.

O cantor mineiro Flávio Venturini viajou até Fortaleza para a gravação do projeto a convite de Ricardo Bacelar e revela sintonia mútua. “Foi muito legal fazer esse projeto com o Ricardo, ele tem um estúdio maravilhoso, com certeza um dos maiores do Brasil. Combinamos gravar uma música e acabamos fazendo três! Ricardo é um músico de muito bom gosto e faz o seu trabalho com muito carinho, muito cuidado”, conta Flávio, no material de divulgação.

Gravado no Jasmin Studio, em Fortaleza, Telepatia foi algo feito em conjunto pelos dois artistas. “Nós fizemos tudo juntos. Como somos ambos pianistas e tecladistas, houve muita troca de ideias. Dividimos os vocais nas três músicas, também", detalha Ricardo Bacelar, em nota. O videoclipe Lareira, também da dupla, pode ser assistido pelo Youtube junto com a estreia do EP, nesta sexta-feira (31/5).