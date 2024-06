Esculturas de Amilcar de Castro serão expostas no Jardim Burle Marx até 2026

Trinta esculturas de Amilcar de Castro chegam ao Jardim Burle Marx, no Eixo Monumental, em 4 de junho. O escultor é um dos principais artistas plásticos brasileiros do século XX e se tornou referência internacional no campo da arte.

O projeto Amilcar de Castro na Praça Burle Marx é uma iniciativa do Instituto de Pesquisa e Promoção à Arte e Cultura (IPAC), em parceria com o Banco de Brasília (BRB). A exposição permanecerá no Jardim por dois anos. Na inauguração, serão realizados shows gratuitos de Goodtime e Carol Dias (às 17h30), Toque de Salto (às 18h30) e Teresa Lopes (às 19h30).

A data de inauguração da exposição marca o 30º aniversário de morte de Burle Marx, paisagista que criou dez jardins públicos de Brasília. Foi um dos expoentes do movimento modernista no Brasil e inovador no campo do paisagismo, com traços marcantes e introdução de plantas nativas.



A proposta curatorial do projeto tem como objetivo apresentar ao público um espaço de contemplação e debate sobre a obra de Castro, em diálogo com a paisagem urbana da capital.

Para a presidente do IPAC, Daiana Castilho Dias, inserir elementos artísticos em ambientes acessíveis a todos os cidadãos é democratizar a arte, "possibilitando que as pessoas de diferentes origens e contextos tenham contato com a expressão criativa humana". "Além disso, o encontro de Amilcar de Castro e Burle Marx vai transformar o Eixo Monumental em lugar mais vibrante, inspirador e inclusivo, estimulando o diálogo, a reflexão e a interação social entre os cidadãos em Brasília", completa.

Serviço

Amilcar de Castro na Praça Burle Marx

Eixo Monumental - Brasília

Inauguração em 4 de junho