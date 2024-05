Feira de discos Tropicália é realizada na Infinu neste fim de seman

A terceira edição da feira de discos tropicália será realizada neste sábado (1/6) e no domingo (2/6), na Infinu (506 sul) . O músico brasiliense Gabriel Thomaz se apresenta no evento ao lado de DJs.

A terceira edição da Tropicália! Feira de discos reúne o público que gosta de diversos gêneros musicais. O foco do evento é concentrar em um ponto de encontro, fãs de raridade musicais internacionais e nacionais. “Convidamos expositores que agregam ao evento uma coleção de preciosidades em vinil de todos os tempos, desde lançamentos antigos a novidades”, explica o idealizador, André Khalil.

A Feira de discos apresenta diversos expositores de discos de vinis e oito DJs vindos de Goiânia, São Paulo e Brasília. O evento conta ainda com uma apresentação exclusiva do músico brasiliense Gabriel Thomaz deu início à carreira com a banda Little Quail & The Mad Birds, no final dos anos 1980.

Serviço

III Tropicália! Feira de Discos

Na Infinu (506 sul), sábado (1/6) e domingo (2/6), a partir do 12h às 20h. After de Djs até as 22h. Entrada franca e livre para todos os públicos