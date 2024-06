Pernambucana, Natascha Falcão canta na abertura e na novela No Rancho Fundo

Estreando com papel em novelas, Natascha Falcão tem roubado a cena em No Rancho Fundo, produção das 18h da TV Globo. Além de interpretar Lola, uma cantora de cabaré que solta a voz em diversos momentos, a artista também divide os vocais com Elba Ramalho na abertura da obra, cantando a música que leva o mesmo nome da produção.

Composta como um samba-canção por Ary Barroso e ganhando popularidade no sertanejo com Chitãozinho e Xororó, No Rancho Fundo agora tem ares nordestinos com Elba e Natascha. "Gravei antes do Grammy e era só uma possibilidade, que se confirmou em abril deste ano, pouco antes da estreia. Estou muito feliz por esse presente", comemorou. "Segurei para não chorar de emoção. Elba é uma das maiores representações da música nordestina, então gravar com ela foi surreal, a realização de um sonho", acrescentou.

Embora novata na televisão, como atriz, a pernambucana de 35 anos vem de uma longa trajetória no teatro e, como cantora, ostenta um grande feito: foi a única brasileira indicada a artista revelação no Grammy Latino 2023, com o álbum Ave Mulher — que está disponível nas principais plataformas e traz uma mistura nordestina, com maracatu, ciranda, frevo, coco.

Além da própria Elba Ramalho, Natascha carrega outras inspirações na música: Elis Regina, Maria Bethânia, Nara Leão, Carmem Miranda e Marisa Monte — que, segundo ela, têm um "ar teatral". Nos palcos da atuação, além de diversos espetáculos em Recife, Natascha também se apresentou na Espanha e em Portugal, onde inclusive foi premiada. E, assim como Lola, já participou de espetáculos burlescos.