Rita Lee in Concert faz homenagem à rainha do rock na Concha Acústica

O show Rita Lee in Concert vai homenagear a rainha do rock neste sábado (8/6), na Concha Acústica. A entrada é gratuita e o ingresso pode ser retirado no Sympla. O evento tem como propósito homenagear artistas nacionais e internacionais em shows acompanhados por uma orquestra. O Rita Lee in Concert é uma do Verão Monumental com a Orquestra Filarmônica de Brasília.

Desenvolvido pela Associação Amigos do Futuro com apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), o projeto está na segunda edição. A primeira, Cazuza in Concert, foi um sucesso, atraindo mais de 7 mil pessoas. Clássicos como Meio Desligado, Ovelha Negra e Coisas da vida estão no setlist do show de sábado (8/6), .

A orquestra Filarmônica de Brasília foi fundada em 1985 com o apoio do maestro Claudio Santoro. Ela é uma Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos dedicada a atividades artísticas e musicais.

Serviço

Rita Lee in Concert

Sábado (8/6), às 20h, na Concha Acústica de Brasília. Entrada gratuita mediante retirada do ingresso pelo Sympla