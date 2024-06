Cine Brasília exibe documentário sobre ativistas assassinados

O documentário Vale dos isolados: o assassinato de Bruno e Dom será exibido nesta quarta-feira (5/6), no CIne Brasília, em memória do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, mortos em 2022. Além do longa, que será exibido às 16h30, haverá uma mesa redonda e a apresentação do Plano de Proteção do Vale do Javari, cujo objetivo é promover a proteção territorial e garantir os direitos humanos. A ação é realizada pelo Ministério dos Povos Indígenas e a entrada é gratuita.

O duplo homicídio dos ativistas se transformou em uma luta pelos direitos dos povos indígenas e da preservação do meio ambiente. O filme documentário teve a colaboração de 16 veículos de imprensa de diferentes partes do mundo e chegou a receber o prêmio Vladimir Herzog de melhor produção jornalística em vídeo. A produção está disponível no catálago do Globo Play.

Antes do longa, ps ministros envolvidos na ação apresentam o Plano de Proteção do Vale do Javari. Em seguida, haverá a mesa redonda “A memória do indigenismo no Vale do Javari a partir da luta dos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas”. Por último, imagens de Bruno e Dom serão projetadas no Bloco A da Esplanada dos Ministérios, às 18h, com a presença da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida.