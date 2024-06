Espetáculo em homenagem ao maestro e compositor Villa-Lobos chega ao DF

O show será exibido apenas no dia 11 de junho, às 20h30 - (crédito: Divulgação / Alexandre Eca )

Após passar por São Paulo, o espetáculo Voos de Villa — impressões rápidas sobre todo o Brasil será exibido nesta terça-feira (11/6), às 20h30, no Teatro Poupex. Promovida pelo grupo CCR, a apresentação será uma homenagem ao compositor e maestro Heitor Villa-Lobos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital.

Idealizada pelo maestro Gil Jardim, a performance oferece uma perspectiva renovada da música de Villa-Lobos por meio de uma experiência multimídia. O repertório inclui canções de compositores da música popular brasileira influenciados pelo trabalho do artista. A cantora e violonista carioca Luísa Lacerda será a intérprete da obra de Villa-Lobos.

O show recebe o nome Impressões rápidas sobre todo o Brasil porque é o subtítulo do Noneto, obra de Villa-Lobos executada durante concerto realizado pelo compositor durante a primeira viagem a Paris, onde morou. “A ideia é devolver à terra e à natureza as sementes colhidas por Villa-Lobos na elaboração de sua produção, realizando conexões com a plural música brasileira produzida a partir de sua criação”, declara Gil Jardim, em nota.