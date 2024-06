Casal gaúcho leva livraria itinerante para a Expotchê 2024

Márcia Martins e Luiz Alfredo Borges viajaram 2100 km de Porto Alegre a Brasília para compartilhar a literatura sobre o Rio Grande do Sul. De 07 a 16 de junho, no Pavilhão do Parque da Cidade, durante31ª Expotchê, a van do casal, que virou uma livraria itinerante, oferecerá 1500 obras literárias sobre o estado ou de autores gaúchos. Para entrar no evento, basta adquirir os ingressos no site Ticket Mais.

Livros de história, geografia, romances e textos sobre a linguagem do gaúcho são algumas das publicações que podem ser encontradas na exposição. “A Expotchê dá a força que precisamos neste momento. Esta edição se tornou imperdível porque vários eventos dos quais participamos em nosso estado foram cancelados por causa das enchentes”, relata Márcia, em nota.

Desde 1992, a Expotchê faz sucesso entre os brasilienses. Neste ano, são esperadas cerca de 150 mil pessoas em 10 dias. Com o slogan “Juntos pelo Sul”, o evento de 2024 terá ações de apoio ao artesanato e turismo do Rio Grande do Sul e arrecadação de doações para os desabrigados.