O que esperar do Summer Game Fest 2024; veja a lista de possíveis anúncios

O evento de verão de Geoff Keighley, criador do Game Awards, acontece nesta sexta-feira (7/6) prometendo atualizar títulos já anunciados da indústria dos games, além de trazer o primeiro contato com jogos inéditos. Geoff já confirmou que jogos como GTA VI, Kingdom Hearts 4, Metal Gear Solid Delta, Judas e um novo Def Jam não farão parte do evento. Assim como a Nintendo também não está entre os estúdios listados no Summer Game Fest, o que indica que nenhum anúncio será feito pelo selo da gigante japones.

Com o pé mais no chão, então, o que será anunciado no Summer Game Fest 2024? O Correio separou uma lista com os possíveis jogos que devem aparecer no evento:

Lego Horizon Zero Dawn

Novo jogo da saga Horizon vai trazer Aloy para o mundo de Lego. (foto: Reprodução/Zoran Pesic)

Um rumor forte surgiu na internet de que um novo jogo de Lego estaria em desenvolvimento e traria a franquia da Sony, Horizon, para o mundo dos blocos. O Insider Tom Henderson confirmou a informação dizendo que o jogo é “Horizon Forbidden West, mas em Lego”, além disso, o jogo se chamará Lego Horizon Adventures.



Blumhouse Games vai mostrar seus primeiros jogos

Tune in to #SummerGameFest this Friday to find out what's to come from the new home of horror games

A Blumhouse Productions, famosa por diversos filmes de terror como M3GAN, Corra! e Fragmentado, está pronta para anunciar os primeiros jogos da sua divisão de games. A Blumhouse Games postou em suas redes sociais “Fiquem ligados no Summer Game Fest para descobrir o que vem por aí da nova casa dos jogos de terror”.

Zach Wood, presidente da Blumhouse Games, expressou como o momento é importante para a Blumhouse “Há uma oportunidade única para terror e o gênero no espaço de jogos indie, e estou entusiasmado com a parceria com a Blumhouse para alavancar significativamente a marca, a reputação e o talento criativo da empresa”.



Gameplay de Slitterhead

Don't miss the gameplay world premiere of SLITTERHEAD, from the mind of Silent Hill creator Keiichiro Toyama and @BokehGameStudio during #SummerGameFest live this Friday.



Catch the global livestream at https://t.co/59xiIzf5AN at 2p PT / 5p ET / 10p BST / 11p CEST. pic.twitter.com/qxTQhO9DcS June 5, 2024

Slitterhead foi anunciado em 2021 durante o Game Awards e desde então não houve muito mais novidades sobre o jogo. O próprio Geoff Keighley compartilhou que veremos o primeiro gameplay do jogo no evento. O terror é produzido pelo criador de Silent Hill, Keiichiro Toyama, que decidiu se tornar independente abrindo a Bokeh Game Studio e tendo como principal projeto Slitterhead.



DLC de Alan Wake 2



A DLC de Alan Wake 2 deve receber novidades durante o Summer Game Fest. (foto: Reprodução/Remedy Entertainment)

A Remedy disse que o jogo ainda conta com conteúdo inédito, a DLC Night Springs, mas não confirmou até o momento que ela irá aparecer no evento, apesar do sucesso enorme com a crítica, sendo um dos jogos mais premiados, e concorrendo fortemente como melhor título do ano , Alan Wake 2 sofreu e sofre nas vendas do game, talvez com um novo anúncio reviva o interesse dos jogadores pelo jogo.



Doom novo?



Um novo jogo da saga Doom pode estar em seus estágios iniciais de desenvolvimento. (foto: Reprodução/Bethesda)

Depois de Doom Eternal a franquia está dormente, mesmo depois de uma volta poderosa com Doom de 2016, rumores muito fortes permeiam um anúncio muito em breve de uma sequência, nem que seja apenas um teaser de que o jogo exista na apresentação da Xbox no evento. Insiders já afirmaram que o jogo se chama: Doom: The Dark Ages, e que será ambientado num ambiente medieval com o Doomguy causando o caos no universo feudal.



Bioshock novo, Mafia 4 ou Borderlands 4?

Depois de um remastered a franquia Mafia não teve nenhum novidade, assim como Bioshock, que não ganha um título novo desde 2013. Borderlands talvez seja o título mais provavél a receber uma continuação. (foto: Reprodução/2K)

A 2K anunciou há algum tempo que terá no evento um novo capítulo de uma das maiores e mais amadas franquias da empresa, jogos que se encaixam nessa descrição são um novo Mafia, Bioshock e Borderlands. O mais provável é que Borderlands 4 seja mostrado ao público, já que o filme da franquia será muito em breve lançado, chegando aos cinemas em agosto deste ano.



Gears 6?



A saga de Gears of War já tem seu sexto titúlo em desenvolvimento e pode receber um trailer durante o evento. (foto: Reprodução/Xbox Studios)

Gears of War 6 é extremamente esperado entre os potenciais anúncios, a The Coalition já afirmou que trabalhava arduamente na sequência de Gears 5 já há algum tempo. Não se tem muitos detalhes sobre o novo titúlo da saga, porém, rumores apontam que o jogo talvez possua um mundo aberto para exploração.

Elden Ring Shadow of the Erdtree

A DLC do RPG da Bandai promete uma expansão com mais de 30 horas de conteúdo. (foto: Reprodução/From Software)

A DLC do RPG de mundo aberto da FromSoftware chega no dia 20 de junho. O Summer Game Fest pode receber algum trecho de gameplay, com algum Boss presente na DLC. Shadow of the Erdtree estará disponível para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Call of Duty Black Ops 6

Call of Duty, uma das séries mais rentavéis do mundo dos games vai voltar com muitas novidades no Summer Game Fest 2024. (foto: Reprodução/Activision Blizzard)

Anunciado de surpresa, a série mais famosa da Activision recebe um novo capítulo focado na série Black Ops, sendo uma sequência de Call of Duty: Cold War. Uma parte da apresentação da Microsoft será direcionada para a revelação do novo jogo no dia 9 de junho, ainda não se tem muitos detalhes sobre o jogo e é Summer Game Fest que trará as primeiras novidades de Black Ops 6.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

Um novo jogo contando as aventuras de Goku e seus guerreiros Z foi anunciado no último Game Awards, o jogo deve voltar para um trailer de gameplay. (foto: Reprodução/Bandai Namco)

A Bandai Namco tem dado vislumbres do próximo jogo de luta 3D de Dragon Ball, mostrando alguns dos personagens que farão parte do imenso elenco que compõe o jogo, Sparking Zero voltará às origens dos jogos da franquia lançados na era do PlayStation 2, Dragon Ball Sparking Zero deve chegar ainda em 2024 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Star Wars: Outlaws

O Star Wars sobre contrabandistas e o submundo do crime do universo de George Lucas também deve receber uma prévia no evento. (foto: Reprodução/Ubisoft)

O novo jogo de Star Wars produzido pela Ubisoft, ambientado no submundo do crime, deve receber um novo trailer durante o Summer Game Fest para mostrar mais detalhes do seu mundo aberto, de sua história e de seus personagens. O jogo chega ainda em 2024, no dia 30 de agosto para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Para você que ficou curioso sobre o que vem por aí no mundo dos games, o Pevepê , podcast de games do Correio Braziliense, confere de perto a exibição do Summer Game Fest ao vivo. A transmissão acontece às 17:30 nesta sexta-feira (07), para sintonizar é só marcar nos lembretes do YouTube.



