Feira ARTeira invade a Praça Portugal para celebrar o país

Para comemorar o Dia de Portugal, celebrado na mesma data de falecimento de Luís de Camões, na segunda-feira (10/6), a feira ARTeira e a Associação Amigos da Praça Portugal se unem para promover o evento que será realizado no domingo (9/6). A celebração conta com gastronomia portuguesa e produtos personalizados.

O evento, que tem como objetivo celebrar a cultura portuguesa, apresenta produtores, empreendedores e artesãos com produtos personalizados de Portugal. Entre os pratos típicos oferecidos durante a celebração estão sardinhas assadas na brasa, geleias artesanais, pasteis de Belém, o tradicional bolinho de bacalhau, vinhos portugueses e opções de embutidos artesanais.

Além de todas essas iguarias, haverá show musical com a Banda Fala Materna, na qual a voz e o violão de Francisco Bandarra se juntam ao piano de João Lucas e ao violão de Lucas Trigueiro. Desse encontro nascem leituras renovadas de canções importantes, umas portuguesas, outras brasileiras. Na programação também haverá contação de histórias para o público infantil e oficina de colagem com oportunidade dos participantes criarem artes com a temática sobre Portugal.

Serviço

Domingo (9/6), das 11h às 17h, na Praça de Portugal no Setor de Embaixadas Sul, ao lado da Embaixada de Portugal. Classificação Indicativa: Livre