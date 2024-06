Espetáculo homenageia Villa-Lobos em leitura orquestral inusitada

O espetáculo Voos de Villa — impressões rápidas sobre todo o Brasil é uma leitura inusitada da obra do grande compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos em um formato multimídia. Comandada pelo maestro Gil Jardim, a apresentação será exibida no dia 11 de junho no Teatro Poupex (Setor Militar Urbano).

Criado em 2019, o espetáculo é integralmente formado por obras de Villa-Lobos, mas teve a trajetória interrompida pela pandemia da covid-19. Na versão de 2024, Gil incorpora canções de compositores da música popular brasileira influenciados por Villa, interpretadas pela jovem e talentosa Luiza Lacerda.

O novo repertório conta com canções de Chico Buarque, Dori Caymmi, Guinga e Pixinguinha, entre outros. A multiartista Juuar se junta ao time na direção cênica e de vídeo, e André Magalhães responde pelo projeto sonoro. O grupo instrumental, que conta com expoentes da música sinfônica no Brasil, recebe o nome de Villa Brasil Ensemble, com 19 músicos.

O concerto foi desenhado pelo maestro Gil em parceria com a designer de palco Anna Turra, responsável pela cenografia e iluminação, e por Juuar. De São Paulo para a capital, a turnê segue, posteriormente, para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, através do Ministério da Cultura.





Serviço

Voos de Villa - impressões rápidas sobre todo o Brasil

No dia 11 de junho, às 20h30, no Teatro Poupex (Setor militar urbano). Ingressos a partir de R$60 no site da Bilheteria digital - https://bit.ly/ingressosVoosdeVilla

Duração aproximada de 90 minutos. Intérprete de Libras em todas as apresentações