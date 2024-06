Atriz Carina Sacchelli está em projetos para todas as idades no audiovisual

Carina Sacchelli é uma das estrelas do longa Morando com o crush, com direção de Hsu Chien, nos cinemas. Em cena, ela dá vida a Antonia, a mãe do protagonista, vivido por Vitor Figueiredo, que, coincidentemente, acaba namorando o pai (Marcos Pasquim) de sua nora (Giulia Benite). Mas no currículo da atriz, de 40 anos e 18 de carreira, ainda constam trabalhos na TV como o infantil Sitio do pica-pau amarelo, na Globo, a série O negócio, na HBO, e as novelas Poder paralelo e Cidadão brasileiro, na Record. Atualmente, pode ser vista dando vida a uma stripper no longa Virando a mesa, de Caio Cobra, e em Chiquititas. Ambas na Netflix.

Em breve, Carina Sacchelli vai rodar Helena, uma produção que mistura ficção e documentário sobre a vida da escritora Helena Jobim, irmã mais nova de Tom Jobim. No projeto, com direção de Ernane Alves, a atriz vai interpretar a protagonista em cenas que reconstituição sua juventude. A obra ainda contará com poesias declamadas por artistas, como Sandy, Deborah Secco e Bruno Gagliasso.

Carina Sacchelli ainda vai começar uma tour da peça Pra você lembrar de mim, pelo interior de SP. O espetáculo, que ficou em cartaz em 2023 entre Rio e SP, mostra a relação de um pai (Eduardo Martini) com Alzheimer que passa a ser cuidado pela filha (Carina).

A paulistana se formou pela Centro de Artes das Laranjeiras (CAL) e fez especialização em Acting for film, em New York. Tendo feito mais de 50 filmes publicitários, Carina Sacchelli também já atuou em mais de 15 peças e trabalha como produtora, captando recursos para levantar espetáculos. No cinema, atuou em filmes como Um dia cinco estrelas, de Hsu Chien, e Destinos opostos, de Walther Neto, sobre o rally dos sertões.

Carina Sacchelli, atriz (foto: Carlos Salles/Divulgação)

Confia a entrevista:

O que pode contar sobre a produção Morando com o crush, que ainda tem Marcos Pasquim, Giulia Benite e Vitor Figueiredo no elenco??

Morando com o crush é uma deliciosa comédia romântica voltada para o público infantojuvenil, porém os adultos também se divertem bastante. Uma história leve sobre o primeiro amor, as dúvidas em relação à carreira, as inseguranças dos adolescentes.

Antes, você já atuou em Chiquititas. Como é fazer um trabalho voltado para o público infantojuvenil?

Eu adoro esse público! São sinceros e quando gostam de algum produto, gostam mesmo, não têm meio termo. Até hoje alguns fãs (ex-crianças) me param na rua para falar da Leandra, de Chiquititas.

Está se preparando para atuar no filme Helena, que vai mostrar a vida da escritora Helena Jobim, irmã mais nova de Tom Jobim. Já conhecia a história dela? O que pode adiantar sobre esse projeto?

Não conhecia a história e a obra dela, infelizmente. Muitos livros dela foram traduzidos em diversas línguas, até em japonês, e mesmo assim muitos brasileiros não a conhecem — me incluo nisso até ser apresentada a esse projeto. O filme será um doc ficção da trajetória de Helena Jobim, uma escritora talentosíssima.

Além de atriz, você é uma experiente produtora teatral. Cogita também fazer trabalhos atrás das câmeras?

Nunca pensei em produzir cinema. Teria que aprender como funciona essa máquina, que é completamente diferente da produção teatral. Comecei a produzir teatro, há uns 15 anos, para viabilizar meu trabalho como atriz, sem precisar ficar esperando convites de trabalho, e assim, ter mais autonomia da minha carreira. Teatro é minha casa, minha paixão.

Quais seus sonhos profissionais ainda não realizados?

Ahhh ... são tantos! Um deles é fazer um solo no teatro.