Brasília independente divulga lista de selecionados para a edição 2024

Projeto reconhecido por promover o trabalho de artistas independentes do Distrito Federal e entorno, o Brasília Independente divulgou a lista de músicas selecionadas para participar da edição 2024. Foram selecionados 30 artistas que participarão das eliminatórias no sábado (15/6), no SESC Gama, e no dia 23 de junho, no Sesc Taguatinga.

Após as semifinais, os vídeos dos 10 finalistas serão exibidos na programação da TV Globo e se apresentarão ao vivo para os jurados, com a votação popular pela internet para eleger um vencedor do voto popular.

A final, que ocorrerá em setembro, o anúncio e a premiação dos vencedores serão realizados em um show na Praça do Cruzeiro com a participação de uma atração nacional, a ser definida. Os três primeiros colocados receberão troféus e prêmios em dinheiro — R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil respectivamente.

Além da divulgação das bandas na TV Globo, o Brasília Independente contará com um programa especial sobre o evento ao longo da programação, culminando com a exibição da grande final e o anúncio dos vencedores.

O projeto beneficia os artistas independentes, mantendo sua essência e objetivos originais, mas traz algumas novidades. Uma delas é que, em 2024, o Brasília Independente presta uma homenagem ao Rock de Brasília marcando pontos turísticos da cidade com a trilha sonora que conta a história desse estilo musical na capital. Além disso, institui-se o prêmio Rota Brasília Capital do Rock, de música independente, reconhecendo a contribuição das bandas para a cena musical da cidade.

Confira a lista de selecionados:

Alberto Salgado

Brazilian Blues Band

Danuza Borges

Desonra

RZS

Encosta N'eu

Estany Liberté

Grupo Mesô

Grupo Moleque

Grupo Patacorí

Grupo Real Samba

Hellen

Juan Parada

Kiko Santana

Kirá

Laady B

Lu Arau

Luiza Gogoia

Marcos Alberto Filho

Mariana Camelo

Máximo Mansur

Preto Cosmo

Prince Belofá

Rafa Monte Rosa

Saraní

sozinho no sótão

Tonhão Nunes

TYAYRO

Xavosa

Zé Luccas



Serviço

Brasília Independente

Sábado (15/6), às 17h, no Sesc Gama, e dia 23 de junho, às 17h, no Sesc Taguatinga, www.brasiliaindependente.com.br @brasiliaindependente