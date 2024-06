Projeto 'Choro livre convida' promove fusão de ritmos

Na edição de hoje, o projeto Choro Livre Convida leva ao palco do Complexo do Choro, a partir das 19h30, as cantoras Paula Nunes e Mirian Marques e o flautista Sérgio Morais. Eles prometem fazer uma fusão de samba, MPB, pop e blues.

Mirian Marques domina o trombone de vara, instrumento que até pouco tempo era predominantemente tocado por homens. Ao ver a facilidade com que Vittor Santos tocava o instrumento, a cantora se encantou com o trombone. "Eu tive muita resistência, mas, ao mesmo tempo, tive muito acolhimento", observa ela. Mirian lembra que Paulinho do Trombone foi quem a ensinou a tocar e até hoje recorre a ele quando é preciso.

Pós-graduada na Universidade de Brasília, ela lançou dois discos de samba. Miriam destaca a paixão pelo gênero: "O samba faz parte da minha formação musical, e identidade cultural do brasileiro. Não tem como fugir dele". Em um futuro próximo, a musicista planeja gravar um duo com o violonista Edson Arcanjo e um quarteto de músicas autorais.

Sérgio Morais é presidente da Associação Brasileira de Flautistas e o primeiro flautista contrabaixista do país. Em 2010, o músico trouxe o primeiro exemplar de uma flauta contrabaixo, um instrumento raro e caro no território brasileiro. "No Brasil, não temos essa tradição de corais de flauta. Acredito que eu tenha influenciado outros flautistas e, hoje em dia, somos aproximadamente 10 flautistas contrabaixistas", confessa ele.

Em mais de 25 anos de carreira, tornou-se uma das figuras mais importantes da cena do choro em Brasília, como músico e professor. Segundo Sérgio, o que mais o atrai nesse estilo musical é a liberdade de interpretação e de improvisação. "Ouvir muita música boa é fundamental para que a gente apure mais os ouvidos e impulsione bastante o estudo. E não ter vergonha de tocar, muita gente, às vezes, toca bem, acha que não está pronto e perde a oportunidade", aconselha ele a quem deseja seguir carreira nesse ramo.

Choro Livre Convida

Hoje, às 19h30, no Complexo Cultural do Choro. Entrada franca.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco