Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (13/6)

Cansados que estamos do patriarcado e de suas brutais ressonâncias - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Eis o filiarcado



Data estelar: Lua quarto crescente em Virgem.



Sempre foi muito difícil, quase impossível, dizer o nome das épocas enquanto as vivemos, sempre lhes damos nome quando passam, mas como o que vivemos atualmente não encontra referência em nada do que nossa humanidade tenha experimentado no passado, dentre as novidades se encontra a de ter se tornado possível tomarmos distância para perceber o que vivemos e, por isso, também outorgar nome à nossa época atual.



Cansados que estamos do patriarcado e de suas brutais ressonâncias, caímos na tentação de nos remontarmos a um passado distante tendo saudade do matriarcado, mas, enquanto isso, as novas gerações subvertem a lógica da civilização e dos livros sagrados, não preferindo o matriarcado nem o patriarcado, se equilibrando na indefinição dos gêneros, queira nós gostemos disso ou não. Eis o Filiarcado.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O pouco de prático que você fizer agora será o muito de resultado que colherá num futuro nada distante. Definitivamente, este não é um momento para sua alma teorizar demais, mas para se dedicar a praticar o que pensa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É desnecessário, inútil e contraproducente você buscar o sucesso o tempo inteiro. É preciso sua alma treinar o desapego pelos resultados, e se focar mais na qualidade do desempenho do que nos resultados específicos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A persistência nem sempre é virtuosa, porque em muitos casos ela é apenas uma manifestação velada de teimosia, a qual não é virtuosa de jeito algum. É preciso usar o discernimento para fazer essa sutil distinção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pensar demais é um vício de nossa humanidade, mas há momentos em que isso é inevitável, já que o teor das ideações impediria que se abrisse o jogo de imediato, muito menos ainda com as pessoas em questão. Melhor não.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que você puder fazer para amainar os conflitos em andamento será uma contribuição valiosa para que as pessoas recuperem o juízo e, assim, sejam retomados os projetos originais, pelos quais as pessoas se reuniram.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Não importa que os resultados da ação sejam imperfeitos, o que importa é que você não se deixe seduzir, novamente, pela ideia de que deva continuar esperando pelo momento certo de agir. Tome a iniciativa pertinente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As certezas são confortáveis, mas não é bom você viver se confortando com elas, porque há questões em andamento que vão se transformando ao longo do tempo, e você corre o risco de ficar para trás. Acontece.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Abra o jogo e coloque sobre a mesa suas angústias, e se não quiser que as pessoas saibam o que acontece com você, então fale dessas como se fossem uma coisa do mundo, que acontece aos outros e não a você. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se houvesse mais prática e menos falatório, é certo que todo mundo sairia ganhando. Porém, para isso teria de haver boa vontade e pouca paixão, porque as pessoas se apaixonam pelo conflito e querem ter a razão.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Pense grande, pense amplo e você levitará acima dos conflitos e perrengues que parecem insolúveis. Enquanto não houver amplitude em seus pensamentos, nenhuma boa solução será encontrada. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem tudo é certo, as incertezas sempre pesam muito em todas as escolhas que a alma precisa fazer. Por isso, em vez de procurar certezas absolutas, continue avançando tendo em vista que, afinal, é tudo uma brincadeira.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há coisas que não parecem ter solução até o momento em que são compartilhadas com pessoas que já passaram por experiências semelhantes, e que podem contribuir com alguma dica, uma orientação qualquer que esclareça.