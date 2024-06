Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (14/6)

Intelecto e sensibilidade

Data estelar: Mercúrio em conjunção superior ao Sol.



Sentimos mais do que somos capazes de processar intelectualmente, essa é uma verdade inegável de nossa humanidade, mas isso não significa que devamos nos acomodar na experiência de sentir, como se a sensibilidade pudesse resolver para nós o enigma da vida, porque essa é uma função do intelecto, o qual não se circunscreve à lógica analítica, sendo essa apenas um de seus instrumentos, e não o mais importante.



O intelecto é também uma forma de sentir, assim como a sensibilidade também é uma forma de pensar, mas, como tudo no Universo, há hierarquias que se definem pela amplitude de suas capacidades e, definitivamente, o intelecto tem muita mais amplitude do que a sensibilidade, mas também tem suas armadilhas, como a vaidade que acomete às pessoas que usam muito o intelecto e perdem o contato com a sensibilidade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Prepare o terreno, faça algo útil para evitar que sua alma fique se encantando com ideias maravilhosas enquanto, aqui e agora, nada é feito para as aproximar da realidade concreta. Melhor fazer pouco do que não fazer nada.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tome alguma iniciativa, porque por piores que sejam os resultados dessas, ainda assim serão melhores do que se você deixar tudo para um futuro incerto e nada acabe sendo feito. Maus resultados são preferíveis à inação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que de forma parcial e distorcida, melhor você optar por dar um fim ao que não pode ser solucionado de imediato, e se dedicar a outros assuntos que tenham um pouco mais de amplitude para serem manobrados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Procure colocar os pés no chão e, apesar da bagunça, se dedicar a colocar ordem dentro de suas capacidades e alcance, porque se as coisas continuarem degringolando na direção do caos, isso será ruim para todo mundo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Tome para si a responsabilidade de liderar a ação necessária, porque isso estimulará as outras pessoas a fazerem o mesmo e, assim, o teor dos conflitos se reduzirá à mínima expressão possível, e todo mundo ganhará.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se tudo estivesse bem, seria sua alma feliz e tranquila? Provavelmente não, porque ela se lançaria ao futuro pretendendo conquistas que, na prática, significariam assumir novos riscos e novas encrencas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Abrir o jogo aliviaria a alma, mas há jogos que é melhor não abrir, porque as pessoas se assustariam demais e não haveria, depois, como voltar atrás. Você também pode fazer as revelações como se não fossem suas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Em vez de continuar teorizando e se agarrando a possibilidades hipotéticas, o melhor a fazer é se dedicar a praticar tudo que anda sendo conversado, porque é aí, na dimensão prática, que se verá o que serve.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Enquanto a atenção continuar focada nos conflitos em andamento, você perderá de vista o contexto amplo em que esses acontecem, e por isso não terá a menor ideia do que realmente anda acontecendo. Visão ampla.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não parece, mas a existência está integrada a uma brincadeira de proporções cósmicas, e quando a alma individual se dedica a participar ativamente da brincadeira, deixa de ser peça no jogo e se torna jogadora. É assim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O entendimento é possível, mesmo havendo questões tão antigas que já nem mais as pessoas lembram direito como foi que tudo começou. É tudo uma questão de boa vontade posta em prática, e de diálogo aberto e sincero.