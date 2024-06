Juliette comenta ataques de Kleber Bambam

Juliette não deixou passar em branco as críticas de Kleber Bambam, vencedor do primeiro BBB, rebatendo com humor os comentários ácidos do fisiculturista. Em uma entrevista ao Sem Censura, ela confrontou os ataques que recebeu desde sua participação no reality, admitindo que, embora não consiga ignorar todas as mensagens negativas, usa algumas delas como combustível criativo, em uma estratégia que comparou à "Escola da Anitta".

Ao ser comparada em altura com Bambam, a campeã de 2020 respondeu com leveza: "Eu tenho 1.63cm, e vocês? Eu sou pequenininha". Por sua vez, Bambam não poupou críticas à cantora nordestina, afirmando que ela não possui a mesma relevância que ele, nem mesmo entre os porteiros de prédios.

Em sua visão, sua trajetória de 22 anos de carreira o coloca em um patamar superior, comparando-se a ícones como Sabrina Sato e Grazi Massafera.

O ex-BBB, conhecido por bordões como "faz parte", enfatiza seu próprio legado como um dos grandes vencedores do programa, destacando-se como um dos poucos participantes a alcançar sucesso duradouro após o reality.

