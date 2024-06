Silvia Poppovic, de 69 anos, apresentou ao público seu novo namorado, o advogado Álvaro Luís Fleury Malheiros, nesta terça-feira (11/6). A apresentadora, que ficou viúva em novembro de 2022, compartilhou a novidade em suas redes sociais, expressando gratidão pela nova chance de encontrar o amor.

"Amor está no ar! Nessa semana dos namorados, quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz! Esse é Álvaro Malheiros, meu namorado! Torçam pela gente!", escreveu Silvia na legenda das fotos com o amado.

A vida de Silvia passou por momentos difíceis recentemente, especialmente após a perda de seu marido, o médico Marcello Bronstein, que faleceu quatro meses após um transplante de medula realizado em julho de 2022, com a doadora sendo a filha do casal, Ana. Em fevereiro deste ano, Silvia emocionou seus seguidores ao falar sobre Marcello e a importância de valorizar cada novo dia.

"Tenho vivido dias de luto e tristeza com a falta do Marcello. Ao mesmo tempo, sinto que cada novo dia precisa ser valorizado e curtido com toda a intensidade", desabafou a apresentadora, mostrando sua força e resiliência em seguir em frente e encontrar a felicidade novamente.

O post Silvia Poppovic apresenta novo namorado após ficar viúva foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.