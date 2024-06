Matteus, ex-participante do BBB 24, deixou de seguir a ex-namorada Deniziane Ferreira no Instagram nesta terça-feira (11). Durante o reality show, Matteus viveu um breve romance com Anny, mas engatou um relacionamento com Isabelle Nogueira nos últimos dias de confinamento, com quem está namorando até hoje.

Internautas rapidamente notaram o unfollow e começaram a especular os motivos por trás da decisão do influenciador, já que Deniziane ainda o segue na rede social. As opiniões dos seguidores foram diversas. Um internauta criticou a atitude de Matteus, chamando-o de imaturo, enquanto outro sugeriu que Isabelle poderia ter pedido o unfollow.

"Besteira demais isso, só mostra que ela é madura e ele imaturo", opinou um seguidor. Outro comentou: "Certinho. Homens, removam mulheres que já ficaram, a parceira de vocês agradece".

A decisão de Matteus parece refletir a necessidade de encerrar um capítulo do passado para se dedicar ao presente relacionamento, conforme comentou um internauta: "Tá certo, hoje ele tem um novo relacionamento e, para se viver algo novo, tem que se desfazer do velho".

O post Ex-BBB Matteus deixa de seguir a ex, Deniziane foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.