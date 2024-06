Teatro dos Bancários recebe exposição fotográfica de Regina Santos

A exposição conta com 22 fotografias da região norte do país - (crédito: Divulgação)

O foyer do Teatro dos Bancários recebe na segunda-feira (17/6), às 19h, a exposição Amazônidas. Com imagens da Amazônia pela artista Regina Santos, a inauguração da mostra inclui a solenidade de entrega do título de cidadã honorária post mortem à fotógrafa pela Câmara Legislativa do DF. Amazônidas estará aberta ao público até o dia 7 de julho.

Com curadoria por Tina Coelho e Ana Araújo, a exposição traz 22 fotos que, divididas em três recortes, sintetizam o trabalho de Regina Santos desenvolvido na região norte do país. A mostra apresenta a interação da fotógrafa com os moradores locais, o modo de vida deles e o universo cultural da área. O cotidiano da comunidade indígena caiapó-xicrin, as florestas do Acre e a vida de seringueiros na Reserva Extrativa Chico Mendes são algumas das imagens retratadas.

Nascida em Leopoldina, Regina veio para Brasília com sua família na década de 1970. Trabalhou por anos como fotojornalista, ao lado de referências como Claus Meyer e Walter Firmo, e publicou dois fotolivros. A profissional morreu no início de fevereiro deste ano.