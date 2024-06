Astro do hip hop LL Cool J divulga novo single

O cantor LL Cool J lançou nesta sexta-feira (14/6) o single Saturday night special. Com participações de Fat Joe e Rick Ross, a música ganhou também um videoclipe. A canção já está disponível nas plataformas digitais.

O novo single do rapper traz uma fusão de hip-hop, jazz e funk. O vencedor de dois prêmios Grammy descreve nas rimas a dura vida nas ruas. O nome ‘Saturday night special’ faz referência à gíria usada para designar os revólveres baratos e fuleiros usados por criminosos nas ruas estadunidenses.

Com o videoclipe em preto e branco, a música é a primeira faixa do 14º álbum de LL Cool J. Intitulado The force (frequencies of real creative energy), o disco chegará para o público no 2º semestre deste ano.