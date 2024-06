Quase uma década depois da estreia, 'Divertidamente 2' aposta no caos das sensações

Bem longe da linha de organização que poderia figurar em qualquer diário confessional de uma menina em transformação para a vida pré-adulta, o enredo de Divertida Mente 2 lida, diretamente, com o caos em torno, da agora crescida, heroína Riley, que teve a vida apresentada na animação anterior, exibida em 2015. Depois de, a muito custo, ela dominar as emoções que pipocaram no primeiro filme — vencedor do Oscar de melhor animação (no ano em que o Brasil concorria com O menino e o mundo) —, Riley é apresentada a um caos emocional, quando o botão interno da puberdade é acionado.

O filme aponta para uma estreia muito bem-sucedida do diretor Kesley Mann, em longas, depois de ele atuar na supervisão das histórias de O bom dinossauro (2015) e Dois irmãos: Uma jornada fantástica (2020). Se moldar, ajustada a expectativas sociais, passa a ser um dilema da protagonista Riley. A alegria dela balança e caminha no fio da navalha. As emoções ganham, como no primeiro filme, corpos e atitudes, daí, muito do enredo envolver velhos conhecidos: estão presentes Tristeza, Nojinho, Raiva, Medo e Alegria.

As portas do ensino médio trazem a disposição da protagonista de investir num esporte: o hóquei. A empolgação vem embalada com uma fixação — a de jogar feito Valentina Ortiz, a capitã do vistoso time Falcões de Fogo. Uma temporada em uma colônia de esportes fortalecerá amizades, à medida que a família vai cedendo espaço, ao ser colocada em ilhas (cerebrais, representadas no filme) mais distantes. Em posto privilegiado, ficam as amizades. Decepções abalarão algumas convicções de personagens que convivem com a moça que vê, interagirem na cabeça dela, um punhado de novas emoções.

A porteira estará aberta para O Tédio, A Ansiedade, A Vergonha e A Inveja. Mesmo que fora de hora, a Nostalgia desponta. No jogo do cotidiano, o abandono e o banimento de algumas emoções incrementarão o tabuleiro sentimental pelo qual serão redesenhadas as mudanças na vida de Riley, que ainda guarda muitos traços da menina de 11 anos, saída do Minessota e que viu a vida pelo avesso, diante da transferência de cidade, no primeiro filme. Um dos segredos da jovem, neste novo capítulo, diz respeito ao seu afã de se tornar popular, mudando (numa escancarada mentira) até mesmo o estado de origem dela, que passa a ser o Michigan. Pior é que, sim, as novas amigas se importam com isso.