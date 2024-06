13ª Mostra 3M de Arte abre edital para artistas com tema focado na natureza

Interespécies: Cruzando Mundos é o tema da próxima edição do projeto de arte, 13ª Mostra 3M de Arte, realizado em outubro deste ano em São Paulo. A mostra visa permitir a artistas de todos os estados do Brasil a mostrarem suas obras artísticas. As inscrições podem ser feitas até o dia 14/7 por meio do site oficial. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 26/7.

A 13ª Mostra 3M de Arte, idealizada pela Elo3, é um dos eventos mais importantes no cenário artístico. “É uma oportunidade única para os artistas mostrarem seus potenciais ao lado de outros já consagrados no movimento artístico nacional e internacional. Nas últimas edições, o edital teve uma função social extremamente relevante ao destacar obras que reportaram críticas sociais, raciais e sensoriais”, informa Fernanda Del Guerra, diretora da Elo3, em nota. A curadoria da mostra foi realizada por Aline Ambrósio, Ana Carolina Ralston, Pollyana Quintella, Wes Viana e Elo3. Os curadores irão selecionar duas obras que participarão do evento ao lado de quatro artistas convidados.

Serviço





13ª Mostra 3M de Arte no mes de outubro em São Paulo. Artistas de todo o Brasil podem se inscrever até o dia 14/7 pelo site http://www.mostra3mdearte.com.br/, resultado dos dois artistas vencedoras será divulgado no dia 26/7.