Espaço Cultural Renato Russo recebe ópera barroca

O Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo da 508 Sul, recebe nos dias 28 e 29 de junho uma nova montagem da ópera Dido e Enéas, de Purcell. Com três horários de apresentação, os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla. A meia-entrada custa R$30, e a inteira, R$60.

A obra barroca conta com a direção artística de Janette Dornellas, a produção de Hugo Lemos e solistas convidados. O espetáculo faz parte do projeto Ópera Estúdio, que nasceu da observação que a soprano e professora de canto Janette Dornellas ao perceber que a maioria dos cantores de ópera tem pouca formação teatral. Nas edições anteriores da iniciativa, ocorreram as óperas A flauta mágica, por duas vezes, e As divas e o maestro.

Neste ano, Janette buscou homenagear o diretor e barítono Francisco Frias, profissional falecido em 2018 que escolheu a soprano para performar Dido e Enéas anos antes. O enredo da ópera conta a história de amor da lendária rainha de Cartago, Dido, e o do herói troiano Enéas.