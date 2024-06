Festival de Cinema Japonês disponibiliza doramas na edição de 2024

Pôster do JFF Online 2024 - (crédito: Festival de Cinema Japonês)

Promovido pela Fundação Japão, o Festival de Cinema Japonês recebeu duas séries de doramas que ficam disponíveis no site da fundação até dia 2 de julho. O festival ocorre simultaneamente em 27 países e regiões e conta com uma grande variedade de filmes. Pela primeira vez o evento incluiu duas séries completas de doramas.

Os doramas disponíveis são Downtown Rocket e Rikuoh. Cada uma tem 10 episódios e as duas são dramas comoventes e humanos sobre pessoas que perseguem grandes sonhos. Os doramas fizeram muito sucesso depois do lançamento no Japão.

No site, são disponibilizados 15 idiomas para legendas, incluindo o português brasileiro e inglês.