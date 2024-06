Galeria em São Paulo apresenta obras de Niemeyer da Brasília de 1964

A Galeria Danielian, em São Paulo, inaugura neste sábado (29/6), a partir das 10h, a exposição Abstrações Utópicas, com pinturas de Oscar Niemeyer e trabalhos de Milton da Costa, Hélio Oiticica, Maria Polo e Lygia Pape. A mostra estará em cartaz até o dia 31 de agosto.

A arte do pós-guerra, retratada nesta mostra, buscou construir novas utopias a partir do fracasso dos projetos iniciais modernistas. As pesquisas abstratas se desenvolveram em diferentes lugares como resposta às necessidades. As telas de Niemeyer são um exemplo disso. Elas apresentam a capital federal no ano de 1964 em ruínas, um paradoxo entre o projeto e a realidade.

Realizada pela primeira vez no Rio de Janeiro, no ano passado, Abstrações Utópicas reúne produções de diferentes naturezas, matrizes e inquietações. Com a curadoria de Marcus de Lontra Costa e Rafael Fortes Peixoto, as obras da exposição ajudam a compreender a trajetória e a transformação da arte abstrata brasileira.