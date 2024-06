Novela que Letícia Spiller carregou nas costas é resgatada na Globo

Acervo/TV Globo Letícia Spiller

A novela Suave Veneno, 1999, de Aguinaldo Silva, ao que tudo indica, será resgatada pela plataforma de streaming Globoplay em julho. Além dela, a cansativa Direito de Amar, reprisada recentemente no Viva, e a "bomba" Bang Bang, com Fernanda Lima como atriz de novela. A informação é do perfil Globoplay Novidades, da rede social X, o qual é sempre certeiro.

Mesmo contando com Gloria Pires, José Wilker, Betty Faria e Nívea Maria, quem roubou a cena mesmo e carregou a novela nas costas foi Letícia Spiller, com a vilã escrota Maria Regina Berganti Cerqueira, que humilhou todos os personagens da trama com nomes exóticos.

Para os padrões da época, Suave Veneno foi uma vergonha no ibope, chegando a marcar 37,4 em pleno horário nobre, segundo o site Teledramaturgia, de Nilson Xavier. Em uma época que as novelas davam mais que 50 pontos. Quem incomodou bastante a obra foi Ratinho, que virou fenômeno na TV na época.

A história contou basicamente a luta de Valdomiro Cerqueira (José Wilker), um nordestino, que fica milionário e não recebe o amor das filhas insuportáveis e fica apaixonado por uma desmemoriada.

JULHO NO GLOBOPLAY 01/07 Suave Veneno Projeto Resgate

Inspirado em Rei Lear, de Shakespeare, enredo trazia drama de um poderoso homem ameaçado por disputas familiares. pic.twitter.com/nKzYfHbXkI — Globoplay Novidades (@globoplaynews) June 25, 2024

