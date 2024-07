Confira a previsão completa de julho para os 12 signos

No início do mês, você estará em uma fase movimentada, com muita energia e apoio de amigos. Será um momento para lutar pela realização dos seus sonhos. Busque ter clareza sobre seus objetivos para direcionar essa energia de forma eficaz e evitar iniciar projetos sem concluí-los.

Você desejará se conectar com pessoas que compartilham suas ideias. Será um bom momento para alinhar expectativas com seu parceiro(a), pois compreenderá melhor o ponto de vista do outro. Na metade do mês, poderá entrar em uma fase de encerramentos na vida afetiva, essencial para assimilar os aprendizados recentes.

Você terá muita energia e disposição para batalhar pelos seus sonhos, com tendência a ideias inovadoras que ajudarão em suas realizações. Mudanças inesperadas poderão surgir e te conduzir a novos caminhos profissionais alinhados com seus ideais, proporcionando crescimento. No entanto, tanta energia poderá causar falta de foco, levando(a) a fazer várias coisas ao mesmo tempo e gerando tensão. Esteja atento(a) para evitar esse problema.

Energia geral

No início do mês, haverá muita energia e disposição, com aumento do brilho pessoal e a chance de encontrar harmonia na rotina. Será um bom momento para estar com amigos, buscando apoio para enfrentar medos e dores. Você terá coragem para superar as adversidades.

Relacionamentos

Você buscará equilíbrio nas relações, mas poderá enfrentar medo de abandono e rejeição, bem como terá contato com antigas feridas. Esteja atento(a) a isso. Depois, entrará em uma fase mais leve, ideal para alinhar expectativas futuras na relação.

Trabalho e dinheiro

Você estará em destaque na vida profissional, com reconhecimento pelos esforços e novas oportunidades para trabalhar com aquilo de que gosta. Na metade do mês, terá energia para lutar pela realização dos sonhos, com mudanças inesperadas alinhando você aos seus propósitos.

