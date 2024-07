Elden Ring: Shadow of The Erdtree: Uma DLC para todos ofuscar

O vencedor do Game Awards de 2022, a obra-prima de Hidetaka Miyazaki, O RPG japonês mais desafiador que existe, surge novamente para mais um capítulo emocionante de desventuras nas Terras Intermédias com uma DLC com um mapa enorme, pelo menos 40 novos chefes, novas magias, armas e inimigos, além de trazer consigo a batalha mais difícil de todos os jogos da From Software.

Anunciada oficialmente ainda em 2023, Shadow of the Erdtree era esperado até demais pela comunidade do jogo, principalmente porque a From Software já tinha um histórico em lançar DLCs de seus títulos, sempre expandindo a história e trazendo novos e temíveis combates contra chefes desafiadores, assim como feito na sua série mais famosa que começou essa tradição, Dark Souls com a DLC de Artorias of the Abyss lançada em 2012.

Legado

Artorias se torna um inimigo extremamente habilidoso contra o Hollow. (foto: Reprodução/From Software)

Nesse conteúdo em específico, o jogador viaja para o passado da linha temporal do jogo, para encontrar com o único cavaleiro que conseguiu andar o Abismo, Artorias, ouvimos falar seu nome ao longa de toda a campanha como um ser poderoso e corajoso que deu sua vida para atrasar em alguns anos a batalha contra a escuridão. Mas quando finalmente o encontramos, o maior dos cavaleiros tem seu braço quebrado e já foi dominado pela escuridão a muito tempo, mesmo que inconscientemente tente fazer o bem já não é mais Artorias que habita seu próprio corpo. O jogador luta contra o cavaleiro e o liberta de seu sofrimento, antes mesmo da dita luta contra a maior das criaturas da escuridão, Manus, que mais tarde o próprio jogador enfrenta com seu personagem, comprovando que o verdadeiro heroi da lenda nunca esteve realmente lá.





O sonho de Miquella

Um novo estilo de combate chega na expansão. (foto: Reprodução/From Software)

O flashback para esse conteúdo é necessário para entender a magnitude e o empenho que a equipe da From Software coloca em seu material, independente de ser do jogo base ou de expansão. A luta contra Artorias é um marco em como contar histórias, principalmente por DLC. Agora, voltemos ao presente, Elden Ring como uma história densa e com diversos personagens (No melhor estilo George R. R Martin, já que ele é o co-autor) sobre criaturas além da compreensão que querem influenciar as Terras Intermédias através da sua dominação ou mesmo de brigas familiares que arrasam terras inteiras ou até sobre laços e deveres que semideuses se dedicam toda uma vida.

Miquella, um dos filhos de Radagon (chefe final do jogo e portador do Elden Ring), era pouquíssimo explorado na história principal e como um dos filhos do maior personagem do jogo esse espaço atiçou a curiosidade dos fãs e também preparou o terreno para uma possível expansão, dito e feito. Após ser raptado da Árvore Sacra por Mohgwyn para se tornar objeto de sua ascensão através do seu reino secreto, Mohg acaba cruzando o caminho do Maculado e é morto.O chefe Mohgwyn, Lorde do Sangue, é um chefe opcional nojogo, mas que era essencial para acessar a DLC Shadow of the Erdtree

Tanto que na semana anterior ao lançamento menos de 38% dos jogadores de Elden Ring tinham derrotado Mohg, então a comunidade se ajudou para que todos pudessem aproveitar o DLC, o que tem feito a porcentagem subir. O novo conteúdo se passa no mundo criado nos sonhos de Miquella. O Reino das Sombras.

O novo mapa é extremamente desafiador até para alguém que já completou a história principal de Elden Ring (Meu caso), com inimigos que podem facilmente matar o Maculado, caso a paciência e o cuidado se recusem a cooperar no combate. O primeiro inimigo, já mostra que ritmo o DLC seguirá, sendo implacável, com movimentos misturando ataques corpo a corpo e com suas lâminas circulares, um gosto rápido do que as próximas horas ofereceram.

Dividido em várias áreas, o mundo de Miquella, traz cemitérios, castelos, florestas, novas dungeons, e a origem dos homens jarros, em um laboratório bizarro nas profundezas, assim como Alexander, um NPC jarro que ajuda o jogador em algumas batalhas, inclusive contra Radahn, um dos mais poderosos semideuses do mundo de Elden Ring.

Apesar da frustração das centenas de mortes, Elden Ring oferece um êxtase de vitória e superação assim como todos os soulslike e novamente essa sensação é reforçada, mostrando que mesmo um personagem com os status lá em cima, e com o investimento de centenas de horas de jogo (Meu caso) não são nada para os chefes que residem no mundo de Miquella. Principalmente a luta final contra Radahn em seu auge, que pode ser sem dúvidas considerada a batalha mais complexa e difícil já feita pela From Software, que mesmo, veteranos na franquia vão suar para finalmente vencê-lo.

Além disso, o jogo conta com chefes que são homenagens a outras obras da From Software, como Rellana que uma referência forte a Dark Souls 3 e uma de suas chefes mais celebradas, a Dançarina do Vale Boreal que também possui duas espadas, uma com fogo aplicado e outra com magia.

Rellana traz uma das batalhas mais polidas de Dark Souls 3 para Elden Ring. (foto: Reprodução/From Software)

Shadow of the Erdtree é uma grande celebração do que Elden Ring tem de melhor, sua exploração, mundo aberto e chefes desafiadores, além de recompensar o jogador devidamente pelo esforço, controle e entendimento de jogabilidade. Esse é o fim definitivo da obra mais ambiciosa de Hidetaka Miyazaki e pode ser facilmente descrito como impecável.