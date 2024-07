Arthur Aguiar x Maíra Cardi: entenda o que motivou a treta

Maíra Cardi e Arthur Aguiar entraram em um embate nessa segunda-feira (1º/7), após a filha do ex-casal, de apenas cinco anos, ser criticada nas redes sociais por conta de falas envolvendo o cozinheiro do ator.

"Seu celular está verde! Celular de pobre, poderia ser mais bonito", disse a pequena. Em seguida, ela pegou um iPhone Pro Max e disse que aquele celular era mais bonito. O cozinheiro rebateu a menina pedindo um igual.

Maíra confirmou à imprensa que o episódio ocorreu na casa de Arthur e afirmou que "infelizmente ela (a filha) nem sempre volta de lá como foi". Depois da fala da influenciadora, Arthur veio à público falar sobre o ocorrido. Ele reconheceu o erro da filha e culpou Maíra pelas falas da criança.

"De fato, quando minha filha vem aqui na minha casa, ela volta bem diferente para a casa da mãe dela. Quando ela chega aqui, é complicado. Ela, de fato, volta bem diferente, mais calma, mais educada, falando coisas que ela não falava", disse.

Durante o pronunciamento, o ator chegou a mandar uma indireta para Thiago Nigro, atual marido da influenciadora.

Ele também disse que não estava presente no momento das falas da filha. "Ela nunca falou isso na minha casa e é uma coisa que ela não aprendeu aqui em casa. Aqui, não falo sobre dinheiro, ostentação, para minha filha não tem essa diferenciação do quanto é mais caro ou quanto não é, a gente não fala sobre isso", explicou.

Quem também entrou na história foi a atual namorada de Arthur, Jheny Santucci. Em um comentário, a cabeleireira defendeu o ator e criticou Maíra. "Ela (filha) chama o padrasto de pai (por livre e espontânea pressão) porque ela mora com eles e passa mais tempo na casa da mãe. Agora, a atitude feia é culpa do pai que ela tanto fala que é ausente. Jejum de internet urgente", disparou.

Posicionamento de Maíra

Revoltada, Maíra disse que sempre incentivou a filha a ver o pai e criticou os internautas pela enxurrada de críticas contra a criança. "Estou devastada, sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite!", justificou.

A influenciadora também alertou para o fato da culpa do comportamento dos filhos sempre caírem para a mãe. "É claro que mais uma vez isso iria sobrar pra mim, vendo agora o vídeo do Arthur dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui", continuou.

Rebatendo o comentário do ator sobre a importância do dinheiro, Maíra disse que gastou altos valores durante a participação de Arthur no BBB. "Se eu ligo, que tal você devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso! Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá", disse ela.