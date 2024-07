Reprodução/Instagram Mônica Martelli

Mônica Martelli, atriz, nesta quarta-feira (03), mais uma vez, mostrou sua indignação com o etarismo, algo que tem limitado muitas pessoas no mercado de trabalho e na vida pessoal de forma descartável.

‘A mulher de 60 anos tem desejos’

A atriz reforçou que uma mulher de 60 anos não está no fim da estrada e pode ter ambições na sua vida. "Porque essa imagem envergada, não me representa e não representa a ninguém que eu conheço com 60 anos. Ainda bem que mudou. A mulher de 60 anos tem desejos, dúvidas, continua questionando o sentido da vida. Beija na boca, transa de luz acesa, paga conta no restaurante, escolhe vinho, viaja com as amigas, aprende uma nova língua", desabafou.

Leia também: Pitty passa por cirurgia de emergência e cancela agenda de shows

Mônica Martelli também mostrou seu incômodo com estereótipos que insistem em definir uma mulher com mais de 60 anos. Ela reforçou como antigos costumes não possuem mais sentido na mulher atual.

"Esperam o que da gente? Que a gente ande mais devagar, faça tudo mais lentamente? Que a gente fale mais baixo, faça um bolinho de laranja, aposente o vibrador? Que seja mais discreta, ocupe menos espaço, fique invisível? Se a gente pode viver 100 anos, eu vou passar meus próximos 45 anos assim?", disparou.

O post Mônica Martelli desabafa sobre etarismo: ‘A mulher de 60 anos tem desejos’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.