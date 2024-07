Realizado em agosto, Festival Coma está com venda de ingressos aberta

O Festival CoMA, um dos maiores festivais de música do Brasil, que é realizado de 3 a 11 de agosto, vai trazer nomes como Alceu Valença, Criolo e Tulipa Ruiz. Após a pré-venda esgotar, com mais de 3 mil ingressos vendidos, foi aberta a venda geral do festival.





Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia (para estudantes, professores e idosos podem ter direito). As duas entradas dão direito, além dos shows, às palestras durante a semana e opções gastronômicas.

O Festival também oferece transporte para os espetáculos. Mais de 30 artistas participam, nomes como Chico Chico, Tássia Reis, Ana Canãs e Ana Frango Elétrico.

Serviço

Festival Coma

De 3 a 11 de agosto, no CCBB Brasília. Não recomendado para menores de 16 anos. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia), no site do CoMA