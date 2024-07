Fazenda Caburé promove 4ª edição de arraiá vegano

A charmosa Fazenda Caburé traz a 4ª edição da festa junina vegana Arraiá de Caburé – Festejo na roça: uma experiência inesquecível na natureza. Em formato de retiro em imersão no ambiente, o evento oferece um espaço de camping, trilhas, cachoeiras e deliciosas comidas típicas sem derivados de animais.

No dia 13 de julho (sábado), a fazenda abre as portas às 9h e começa a servir o banquete a partir das 12h até as 21h por meio de fichas. Os ingressos são limitados, vendidos mediante reserva com a equipe do local até o dia 12 (sexta-feira). A apenas 60km de Brasília, o evento promete uma celebração tranquila, saudável e longe da correria do cotidiano.

Comidas típicas a base de plantas (foto: Thaiane Miranda)

As chefs Ray Preta e Tássia Aguiar antecipam que os pratos que irão compor o festejo contemplam pastel de vatapá, canjica de coco, quentão sem álcool, baião de dois e bolo de mandioca, todos 100% à base de plantas. “Essa ideia é para que pessoas veganas ou intolerantes possam também aproveitar essa época maravilhosa e se divertir”, diz Ray.

As chefs Ray Preta e Tássia Aguiar (foto: Thaiane Miranda)

Em parceria com o dono da Fazenda, Adair de Areda, do espaço Retiro Franciscano, as chefs descrevem a atmosfera do arraiá como tranquilo e cheio de paz: “Ao chegar no lugar, o cheiro do mato e da natureza vai te inebriar.” No caminho das trilhas, a cachorrinha Vitória acompanha os visitantes como guia turística até o banho de cachoeira.

Trilhas e rio da Fazenda (foto: Thaiane Miranda)

As trilhas são de fácil acesso. Tudo é identificado e é possível ir de carro ou a pé. Crianças e idosos são considerados na acessibilidade de todos os locais. A construção da fazenda ainda não está totalmente finalizada, mas a chef garante que todos os públicos serão muito bem recepcionados de acordo com as respectivas demandas.

“Ao chegar no rio, a energia será recarregada de imediato. Na volta pode-se encontrar algumas vaquinhas, bezerros, cavalos, galinhas e patos nas lagoas”, Ray explica. Com um forró tocando ao fundo, o público pode deitar-se nas redes e apreciar a natureza. A partir das 17h30, a fogueira será acendida e os vagalumes aparecerão: “Consegue sentir que aqui é um lugar acolhedor, amoroso e com a melhor comida afro afetiva de Brasília e entorno.”

As práticas sustentáveis adotadas pelo movimento vegano estimulam a equipe da Fazenda a evitar ao máximo o uso de utensílios descartáveis. O lixo é sempre separado e o orgânico é direcionado para a compostagem, onde a horta é nutrida. Os clientes são ensinados a carregar e descartar corretamente os lixos produzidos na trilha e no rio.

“Nossa comida é Afro-brasileira a base de plantas, levando não somente uma alimentação saudável, mas também afetiva. Os pratos assinados pelas chefs são cheios de axé. Quem come da nossa comida entende que não é somente para nutrir o corpo, mas também a alma”, Ray relata.





Serviço

Arraiá de Caburé – Festejo na roça: uma experiência inesquecível na natureza

No dia 13 de julho (sábado), a partir das 9h, na Fazenda Caburé (Águas Lindas de Goiás). Reservas até dia 12/7, a partir de R$20, pelo número da chef Ray Preta: 6198193-7138.

Crianças até 5 anos não pagam; entre 6 e 12 anos meia entrada. PcDs e 60+ meia entrada.