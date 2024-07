Renascer: personagem retorna para dar recado assustador

Inácia terá uma visão de que a morte do fazendeiro está próxima. Na esperança de que o coronel consiga enganar a morte, ela começará a rezar - (crédito: Reprodução/Globo)

Inicialmente, Inácia terá uma visão de que a morte do fazendeiro está próxima. Na esperança de que o coronel consiga enganar a morte, ela começará a rezar para que ele refaça sua vida no Espírito Santo, onde conhecerá Aurora (Malu Mader).

Em uma noite, aliás, a mãe de Ritinha (Mell Muzzillo) fará uma oração conversando com Maria Santa: "Vim lhe pedir mais uma vez, dona Maria Santa, que a senhora ajude seu Zé Inocêncio a lhe esquecer… que ele não vai ter força para fazer isso sozinho! E enquanto ele estiver apegado à senhora, ele não vai sair daqui! Só que eu sinto a hora dele mais perto… sinto essa terra chamando ele de volta… e eu sei que não vou ter força para mudar isso sozinha…", dirá ela.

Inácia, entretanto, terá uma grande surpresa quando Quitéria aparecer para dar o recado assustador: "E nem adianta tentar… que essa terra ainda há de beber o sangue do coronelzinho… quer queira, quer não!", dirá a mulher, que desapareceu na primeira fase da novela. As informações foram divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo.

