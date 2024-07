Preta Gil lança autobiografia para comemorar os 50 anos

A autobiografia Preta Gil: Os primeiros 50 relata a trajetória de vida da cantora e multiartista Preta Gil. O livro será lançado pela Globo Livros no dia 8 de agosto. Preta Gil: Os primeiros 50 já está em pré-venda no site da Globo Livros.

A autobiografia é uma comemoração dos dos 50 anos da cantora lança. A publicação traz histórias sobre a vida pessoal e profissional de Preta Gil, como quando trocou uma carreira como produtora pela vida artística. Momentos de auge e sucesso, como o bloco de carnaval, dividem espaço com passagens difíceis, como a descoberta e o tratamento do câncer e o fim do casamento.

O livro será lançado no dia 8 de agosto, data de aniversário da cantora, e está em pré-venda desde sexta-feira (5/7).